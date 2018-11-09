Слуцкий оценил перспективы сотрудничества России и Ливана

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ливан заинтересован в сотрудничестве с Россией, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по итогам встречи с Таймуром Джумблатом – сыном лидера ливанской Прогрессивно-социалистической партии Валида Джумблата.

"Сегодняшний Ливан очень заинтересован в сотрудничестве с Россией. Речь идет о поставках зерна, продукции автомобиле- и самолетостроения, но самое главное — о строительстве энергетических объектов. Потребность республики в электричестве составляет 2 500 мегаватт, а реальная выработка — всего 1 600. Уверен, с ливанскими коллегами мы встретимся еще не раз. Тем более что в августе этого года была создана парламентская группа дружбы", — написал Слуцкий на своей странице в Facebook

Парламентарий отметил, что отношения между Россией и Ливаном всегда носили дружеский характер. "Наши отношения с Ливаном всегда носили дружественный характер: СССР одним из первых признал независимость этой ближневосточной республики и активно способствовал прекращению гражданской войны, длившейся 15 лет. Впоследствии Россия помогала в урегулировании ливано-израильского конфликта",- пояснил он.

"Надо отметить, что руководители Прогрессивно-социалистической партии Ливана — последовательные противники режима Башара Асада в Сирии. В то же время они придерживаются близкого нам принципа: Сирия при любых обстоятельствах должна оставаться единой страной. Так что предмет для переговоров с представителями ПСП у нас есть", — добавил депутат.