Правительство предложило увеличить финансирование Севморпути

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство РФ в рамках комплексного плана по развитию магистральной инфраструктуры предлагает увеличить финансирование проекта Севморпути на следующие три года на 15 миллиардов рублей – до 17,2 миллиарда рублей, следует из поправок, внесенных правительством ко второму чтению закона о федеральном бюджете на 2019-2021 годы.
Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в этом году пригласил заинтересованных зарубежных партнеров к освоению Севморпути. Объем грузоперевозок по Северному морскому пути растет с каждым годом, в 2017 году он составил 10,7 миллиона тонн, а к 2025 году этот показатель может достичь 80 миллионов тонн, сообщали РИА Новости эксперты.
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы, внесенный правительством. На рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 ноября.