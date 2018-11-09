Роспотребнадзор выявил 20 молочных предприятий-фантомов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Роспотребнадзор выявил в 2018 году 20 предприятий-фантомов, производивших молочную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"За 10 месяцев 2018 года с помощью Государственного информационного ресурса по защите прав потребителей… выявлено 20 предприятий-фантомов, не обнаруженных по заявленным на маркировке молочной продукции адресам", — говорится в сообщении ведомства.

Перечень этих предприятий с подробной информацией об их деятельности, выявленной специалистами Роспотребнадзора, передан в правоохранительные органы.

Всего за время работы системы с 2015 года обнаружено и внесено в Государственный информационный ресурс по защите прав потребителей 223 предприятия-фантома по различным видам продукции. Из этого числа больше половины (154) — предприятия молочной продукции.

"Внедрение Государственного информационного ресурса по защите прав потребителей позволяет обеспечить эффективный контроль по всей цепочке (от производства до потребителя) и применять меры оперативного реагирования одновременно во всех субъектах Российской Федерации, на территории которых выявлена или произведена пищевая продукция, не соответствующая обязательным требованиям", — говорится в сообщении ведомства.