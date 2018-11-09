Милонов предложил освободить малый и семейный бизнес от налогов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить малый и семейный бизнес в РФ от налогов, сказав, что семейные предприятия с оборотом до 60 миллионов рублей могли бы перейти на патент.

"Мы должны малый и семейный бизнес освободить от налогов. Ведь малый бизнес в своей социальной функции превосходит налоговую эффективность. Условно семейные предприятия с оборотом до 60 миллионов рублей могли бы перейти на патент. Вот, на что мы должны опираться. И не декларативно", – сказал Милонов, которого цитирует пресс-служба партии "Единая Россия".

Соответствующее заявление он сделал 9 ноября во время выступления в Санкт-Петербурге на региональной дискуссии "Единой России" "Обновление-2018", отмечает пресс-служба.

"Малый и семейный бизнес имеет важнейшую социальную и нравственную функцию. Малый бизнес составляет более 50% экономики больших городов", – заявил депутат.

В преддверии XVIII съезда "Единая Россия" проводит серию региональных дискуссий во всех субъектах страны, на которых обсуждается ряд вопросов, направленных на повышение эффективности работы партии и ее взаимодействия с людьми и общественными институтами. Обсуждения продлятся до 20 ноября.