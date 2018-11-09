ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

"Мы живы": сирийские компании приняли участие в ЭКСПО в Шанхае

(обновлено: 15:42 09.11.2018)
0370
© РИА Новости / Анна РаткоглоСирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в ШанхаеСирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в Шанхае
© РИА Новости / Анна Раткогло

ШАНХАЙ, 9 ноя – РИА Новости. Сирийские компании приняли участие в первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае, что дало им возможность показать другим, что страна жива, что сирийский народ возвращается к бизнесу и может участвовать в международных бизнес-мероприятиях вместе со всеми, рассказал РИА Новости глава дамасской компании Yassen Haidar Абу Бадер Ясин Хайдар.

Панорама Идлиба, Сирия. Архивное фото
© AFP 2018 / Omar Haj Kadour
В Сирию за сутки вернулись более 600 беженцев

"Для нас это первый опыт участия в такой выставке, правительство Сирии выбрало ряд компаний в Сирии, которые имеют долгую историю и хорошую репутацию, и так как наша компания ведет свою историю еще с 1965 года и мы экспортировали свои сладости во многие страны мира, мы вошли в этот список", — сообщил Ясин Хайдар.

Он отметил, что для них это крайне интересный опыт. "Мы увидели, как на нашу страну реагируют другие, мимо нашего стенда проходят и интересуются, откуда мы, а когда узнают, что из Сирии, очень удивляются, спрашивают: разве в Сирии сейчас не идет война?", — отметил он.

"Мы очень гордимся тем, что приехали сюда, мы выставляемся на этом ЭКСПО вместе со всеми другими странами, мы присутствуем в этом мире, мы живы, мы продолжаем нашу жизнь, и все у нас налаживается", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посетители выставки проявляют интерес к компании, обращают внимание на необычную красивую упаковку, на разнообразие продукции. "Как вы можете видеть, люди постоянно без остановки к нам подходят, если честно, мы очень счастливы быть здесь", — признался Ясин Хайдар.

Крепость Крак де Шевалье, расположенная в 65 километрах восточнее города Хомса. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Члены русскоязычной общины Сирии посетили старинную крепость рядом с Хомсом

Он рассказал, что для участия в выставке компания привезла около 500 килограммов сладостей, чтобы все желающие попробовали, "но желающих очень много, почти все уже съели".

"Многие хотят купить у нас хотя бы что-то, во-первых, потому что это красиво, во-вторых, потому что это из Сирии, говорят, что никогда в жизни ничего сирийского не видели", — сказал собеседник агентства.

Говоря о сложностях ведения бизнеса в Сирии, он отметил, что "несомненно, мы в Сирии переживаем сложный период, весь мир ввел в отношении нашей страны санкции, конечно, трудности есть".

"Но в нашей стране у нас все еще есть свои ресурсы: мука, орехи, сахар, масло — это все наше, сирийское, нам не нужно импортировать что-то для нашего производства из других стран. Но из-за санкций немного сложно развиваться", — добавил Ясин Хайдар.

© РИА Новости / Анна РаткоглоСирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в Шанхае
© РИА Новости / Анна Раткогло
Сирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в Шанхае

Хорошее время

Директор компании по производству лекарств и косметики из натуральных ингредиентов BioCham Раула аль-Адиб рассказала РИА Новости, что ее кампания начала бизнес еще в 2000 году совместно с французской компанией, через которую экспортировала свою продукцию вплоть до 2013 года, но из-за санкций это сотрудничество пришлось прекратить.

"К счастью, мы не остановили экспорт окончательно, мы понемногу поставляем нашу продукцию в разные страны, участвуем в выставках, потому что наша продукция получает хорошие отзывы за пределами Сирии. Мы производим немного собственной линии косметики, также продаем сырье различным косметическим компаниям, продаем всего понемногу, но дела идут хорошо", — сказала она.

Бриллиантовые туфли в Шанхае. Архивное фото
© РИА Новости / Анна Раткогло
В Шанхае показали туфли, полностью покрытые бриллиантами

По словам собеседницы агентства, у компании появилась возможность приехать на эту выставку в Китай, и она не могла от нее отказаться, "потому что китайский рынок имеет огромный потенциал".

"Я ожидала хорошие результаты, но, если честно, очень удивлена тем, насколько нами здесь интересуются, думаю, для нас это очень перспективный рынок. Я знала, что в Китае отдают предпочтение медикаментам на растительной натуральной основе, но мне всегда казалось, что у них много своего, я никогда не ожидала, что они с таким интересом будут относиться к иностранной продукции. Я очень счастлива", — сказала аль-Адиб.

Вид на Шанхай. Архивное фото
© Flickr / Rita Heine
РФ подписала на китайской импортной ЭКСПО контракты на миллиарды долларов

Она сообщила, что правительство предоставило им возможность приехать на ЭКСПО в составе общего сирийского стенда, а благодаря скидке от организаторов компания смогла позволить себе участие.

"Да, у нас были расходы на логистику, но знаете, сама возможность приехать, показать всем, что у нас есть, показать, что сирийцы могут многое предложить другим, это замечательно", — подчеркнула она.

Женщина очень сдержана в своих надеждах, по ее словам, компания не стремится слишком активно выходить на рынки других стран из-за ограниченных возможностей производства.

"У нас есть хорошие производственные возможности, но из-за того, что Сирия выходит из состояния войны, у нас не так много полей, как раньше, я хочу быть уверена, что мы не переоценим собственные производственные возможности. Я думаю, что нужно быть уверенным в своих силах, а не выходить на рынок, а потом осознать, что у нас недостаточно продукции для поставок", — сказала аль-Адиб.

Она рассказала, что их фабрика находится в пригороде Дамаска, и благодаря тому, что в том районе, где она расположена, есть военная база, фабрика сохранилась.

"Мы пережили войну, не останавливали работу фабрики, поэтому дела у нас, можно сказать, в порядке. А вообще сейчас в Сирии все становится лучше и лучше, люди возвращаются к своему бизнесу, для нас это очень хорошее время, все возвращается на круги своя", — отметила собеседница агентства.

 

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена