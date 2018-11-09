"Мы живы": сирийские компании приняли участие в ЭКСПО в Шанхае

ШАНХАЙ, 9 ноя – РИА Новости. Сирийские компании приняли участие в первом международном импортном ЭКСПО в Шанхае, что дало им возможность показать другим, что страна жива, что сирийский народ возвращается к бизнесу и может участвовать в международных бизнес-мероприятиях вместе со всеми, рассказал РИА Новости глава дамасской компании Yassen Haidar Абу Бадер Ясин Хайдар.

"Для нас это первый опыт участия в такой выставке, правительство Сирии выбрало ряд компаний в Сирии, которые имеют долгую историю и хорошую репутацию, и так как наша компания ведет свою историю еще с 1965 года и мы экспортировали свои сладости во многие страны мира, мы вошли в этот список", — сообщил Ясин Хайдар.

Он отметил, что для них это крайне интересный опыт. "Мы увидели, как на нашу страну реагируют другие, мимо нашего стенда проходят и интересуются, откуда мы, а когда узнают, что из Сирии, очень удивляются, спрашивают: разве в Сирии сейчас не идет война?", — отметил он.

"Мы очень гордимся тем, что приехали сюда, мы выставляемся на этом ЭКСПО вместе со всеми другими странами, мы присутствуем в этом мире, мы живы, мы продолжаем нашу жизнь, и все у нас налаживается", — сказал собеседник агентства.

По его словам, посетители выставки проявляют интерес к компании, обращают внимание на необычную красивую упаковку, на разнообразие продукции. "Как вы можете видеть, люди постоянно без остановки к нам подходят, если честно, мы очень счастливы быть здесь", — признался Ясин Хайдар.

Он рассказал, что для участия в выставке компания привезла около 500 килограммов сладостей, чтобы все желающие попробовали, "но желающих очень много, почти все уже съели".

"Многие хотят купить у нас хотя бы что-то, во-первых, потому что это красиво, во-вторых, потому что это из Сирии, говорят, что никогда в жизни ничего сирийского не видели", — сказал собеседник агентства.

Говоря о сложностях ведения бизнеса в Сирии, он отметил, что "несомненно, мы в Сирии переживаем сложный период, весь мир ввел в отношении нашей страны санкции, конечно, трудности есть".

"Но в нашей стране у нас все еще есть свои ресурсы: мука, орехи, сахар, масло — это все наше, сирийское, нам не нужно импортировать что-то для нашего производства из других стран. Но из-за санкций немного сложно развиваться", — добавил Ясин Хайдар.

© РИА Новости / Анна Раткогло Сирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в Шанхае © РИА Новости / Анна Раткогло Сирийские компании, принимающие участие в импортном ЭКСПО в Шанхае

Хорошее время

Директор компании по производству лекарств и косметики из натуральных ингредиентов BioCham Раула аль-Адиб рассказала РИА Новости, что ее кампания начала бизнес еще в 2000 году совместно с французской компанией, через которую экспортировала свою продукцию вплоть до 2013 года, но из-за санкций это сотрудничество пришлось прекратить.

"К счастью, мы не остановили экспорт окончательно, мы понемногу поставляем нашу продукцию в разные страны, участвуем в выставках, потому что наша продукция получает хорошие отзывы за пределами Сирии. Мы производим немного собственной линии косметики, также продаем сырье различным косметическим компаниям, продаем всего понемногу, но дела идут хорошо", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, у компании появилась возможность приехать на эту выставку в Китай, и она не могла от нее отказаться, "потому что китайский рынок имеет огромный потенциал".

"Я ожидала хорошие результаты, но, если честно, очень удивлена тем, насколько нами здесь интересуются, думаю, для нас это очень перспективный рынок. Я знала, что в Китае отдают предпочтение медикаментам на растительной натуральной основе, но мне всегда казалось, что у них много своего, я никогда не ожидала, что они с таким интересом будут относиться к иностранной продукции. Я очень счастлива", — сказала аль-Адиб.

Она сообщила, что правительство предоставило им возможность приехать на ЭКСПО в составе общего сирийского стенда, а благодаря скидке от организаторов компания смогла позволить себе участие.

"Да, у нас были расходы на логистику, но знаете, сама возможность приехать, показать всем, что у нас есть, показать, что сирийцы могут многое предложить другим, это замечательно", — подчеркнула она.

Женщина очень сдержана в своих надеждах, по ее словам, компания не стремится слишком активно выходить на рынки других стран из-за ограниченных возможностей производства.

"У нас есть хорошие производственные возможности, но из-за того, что Сирия выходит из состояния войны, у нас не так много полей, как раньше, я хочу быть уверена, что мы не переоценим собственные производственные возможности. Я думаю, что нужно быть уверенным в своих силах, а не выходить на рынок, а потом осознать, что у нас недостаточно продукции для поставок", — сказала аль-Адиб.

Она рассказала, что их фабрика находится в пригороде Дамаска, и благодаря тому, что в том районе, где она расположена, есть военная база, фабрика сохранилась.

"Мы пережили войну, не останавливали работу фабрики, поэтому дела у нас, можно сказать, в порядке. А вообще сейчас в Сирии все становится лучше и лучше, люди возвращаются к своему бизнесу, для нас это очень хорошее время, все возвращается на круги своя", — отметила собеседница агентства.