Цена на нефть марки Brent впервые с апреля опустилась ниже $70 за баррель

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Стоимость нефти марки Brent в пятницу днем опустилась ниже 70 долларов за баррель впервые с 10 апреля, следует из данных торгов.

По состоянию на 13:11 мск цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь снижалась на 0,84%, до 70,06 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов она достигала 69,99 доллара за баррель.

Стоимость нефти марки WTI в пятницу днем опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 8 марта. По состоянию на 13:25 мск цена декабрьских фьючерсов на WTI опускалась на 1,25%, до 59,91 доллара за меру.

Эксперты связывают происходящее с опасениями инвесторов перенасыщения рынка на фоне растущей добычи в США, Саудовской Аравии и России. Страны наращивали ее накануне введения американских санкций против Ирана, чтобы компенсировать нехватку иранского экспорта.