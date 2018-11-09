WSJ сообщила о победе России благодаря антииранским санкциям США

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россия смогла выиграть благодаря санкциям США против Ирана, пишет Wall Street Journal.
Издание также сообщает, что Россия собирается приобретать иранские энергоресурсы по бартеру — в обмен на производственное оборудование и продовольственные товары.
По версии газеты, помогая Ирану, Россия заменяет его на мировом рынке нефти. Москва уже смогла в разной степени компенсировать сокращение поставок иранских энергоресурсов в Турцию, в Китай и Южную Корею.
Санкции против Ирана
Пятого ноября вступили санкции против Ирана, которые существовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Трамп неоднократно критиковал сделку и в мае 2018-го объявил о выходе из соглашения. Он обвинил Тегеран в обогащении урана и разработке запрещенного оружия вопреки условиям соглашения после того, как Израиль объявил о наличии у него соответствующих разведданных. Остальные члены "шестерки" осудили действия Соединенных Штатов. Европейские партнеры Вашингтона подчеркнули, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки.
Часть санкций начала действовать с седьмого августа. Американские власти неоднократно заявляли, что намерены довести экспорт иранской нефти до нуля.
Ранее ряд СМИ сообщали, что после вступления в силу экономических мер в адрес Тегерана, Россия якобы начнет скупать иранскую нефть и будет продавать под видом своей.