Россияне в третьем квартале 2018 года поставили рекорд по автокредитам

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Россияне в третьем квартале взяли свыше 181 тысячи автокредитов на рекордную сумму в 132,9 миллиарда рублей, что на 11% больше показателя за аналогичный период прошлого года, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"В третьем квартале 2018 года в России было выдано свыше 181 тысячи автокредитов общей суммой на 132,9 миллиарда рублей, что является историческим максимумом. По сравнению с третьим кварталом 2017 года данный показатель вырос на 11%", — отмечают аналитики, добавляя, что результаты 2018 года достигнут своего исторического максимума, вплотную приблизившись к отметке в 500 миллиардов рублей.

Столь внушительный объем выданных средств обеспечивается в настоящее время прежде всего за счет интенсивного роста средней суммы выдаваемого автокредита, которая в третьем квартале 2018 года достигла рекордного уровня в 733 тысячи рублей, что больше показателя за аналогичный период 2017 года на 15%.

Уровень одобрения заявок на автокредиты остается стабильным на протяжении всего года и составляет 49% от поступивших заявок. Подавляющее большинство отказов заявители получают традиционно по причине требований кредитной политики банков, говорится в исследовании.

Качество сформированного кредитного портфеля автокредитов остается на стабильном уровне. Максимальные показатели объема простроченной задолженности свыше 90 дней отмечались в первом квартале 2018 года с результатом в 83,8 миллиарда рублей. Однако в третьем квартале показатель прекратил свой рост и по итогам периода составил 54,9 миллиарда рублей, что на 22% меньше, чем в третьем квартале 2017 года. Эксперты указали, что уровень неработающего портфеля автокредитов остается наименьшим за последние три года.

"Рынок автокредитования по итогам третьего квартала 2018 года демонстрирует несколько специфических тенденций. Во-первых, это резкое увеличение средней суммы выдаваемого автокредита и роста объема выдач. Во-вторых – снижение числа выдаваемых кредитов… Основным драйвером роста можно уверенно считать более крупные суммы, которые запрашивают заемщики на приобретение автомобиля. В первую очередь это можно связать с реализацией отложенного спроса у населения, а также с вероятностью повышения цен на ряд дорогих и мощных автомобилей, который общество ожидает в 2019 году", — прокомментировал глава "Эквифакса" Олег Лагуткин.