"И ты, Брут?": Киев вздрогнул от предательства "Нафтогаза"

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Александр Лесных. Руководство "Нафтогаза" обратилось в суд с требованием компенсации 6,634 миллиарда гривен (порядка 238 миллионов долларов) за поставки газа населению. В компании считают, что понесли ущерб из-за бездействия правительства, попросту переложившего на "Нафтогаз" все затраты по поддержанию "справедливой цены" на топливо. Чем закончится эта история для украинской экономики и причем тут российский "Газпром," — в материале РИА Новости.

На черный день

Очевидно, что "Нафтогаз" устал от махинаций официального Киева, и теперь его бизнес-стратегию можно свести к формуле "каждый сам за себя".

Так, весной этого года газовый монополист едва не лишился пяти миллиардов гривен, которые ему задолжало предприятие бизнесмена Рината Ахметова, владельца "Киевэнерго". На его балансе находились ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 общей мощностью 1200 мегаватт, снабжающие теплом и горячей водой все районы города по правому берегу Днепра, и еще несколько — по левому. В результате 1 мая обе ТЭЦ передали новому предприятию "Киевтеплоэнерго", представители которого заявили, что не намерены расплачиваться по долгам Ахметова.

В "Нафтогазе", с 2015 года вынужденном удерживать стоимость поставляемого населению топлива на уровне, зафиксированном кабмином Украины, вздохнули и, пожав плечами, попросту перекрыли вентиль. В результате почти весь Киев остался без горячей воды практически на полгода — пока власти не приняли решение вернуть поставщику газа часть долга.

Теперь "Нафтогаз" пошел еще дальше и потребовал у правительства компенсацию за весь период, в течение которого приходилось продавать газ населению ниже рыночной стоимости.

"Кабмин может обязывать участников рынка продавать газ, только если за это предоставляется компенсация, которая покрывала бы потери по сравнению с вариантом, когда они продают газ по принципу свободной торговли", — заявил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Вполне вероятно, компания обеспокоена последствиями предстоящих президентских выборов. Порошенко вместе со всей командой почти гарантированно отправится в отставку, а новое украинское правительство, скорее всего, откажется платить по долгам предшественников.

Учитывая, что к моменту выборов государственная казна Украины опустеет почти полностью, такой сценарий весьма вероятен. Получить свои деньги "Нафтогазу" нужно как можно скорее. А единственный эффективный инструмент давления на кабмин — перекрытие вентиля. Так что горячая вода из украинских домов в ближайшее время может снова исчезнуть на неопределенный срок.

Это уже не первый выпад руководства "Нафтогаза" против правительства. В середине октября глава компании Андрей Коболев заявил, что без транша от МВФ страну ждет дефолт, так как кабмин не в состоянии расплатиться по внешним долгам.

Всего в ближайшие пять лет Киеву предстоит отдать по долговым обязательствам почти 33 миллиарда долларов. В 2019-м — пять миллиардов, в 2020-м — 5,9 миллиарда, в 2021-м — пять, в 2022-м и 2023 году — 4,1 и четыре миллиарда соответственно.

План "Б" провалился

Ключевая причина, по которой "Нафтогаз" открыто выступил против кабинета министров, в том, что у компании все меньше шансов выиграть иск против российского "Газпрома" на 2,56 миллиарда долларов. Эти деньги могли бы спасти "Нафтогаз" от банкротства.

В начале ноября эксперты международного рейтингового агентства Fitch заявили, что сомневаются в перспективах этого разбирательства в Стокгольмском арбитраже. Кроме того, агентство присвоило еврооблигациям компании спекулятивный рейтинг B-, который означает, что на данный момент "финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной конъюнктуры".

Напомним, в феврале Стокгольмский арбитраж подтвердил право "Нафтогаза" на компенсацию за газовый транзит. После этого представители компании отправились в суды Голландии и Швейцарии с требованием арестовать местные активы "Газпрома" в компаниях-операторах "Северного потока" и "Северного потока — 2".

Киевские чиновники поспешили преподнести эту новость как безоговорочную победу над Москвой. В частности, представитель государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Мария Яковлева заявила, что за счет этих активов страна возместит убытки по транзиту российского газа в Европу.

Однако Яковлева забыла, что арест не предполагает передачу этих активов Киеву и тем более их продажу третьим лицам.

Кроме того, 14 июня в "Газпроме" опровергли информацию украинской стороны, уточнив, что юристам компании в апелляционной инстанции удалось добиться приостановки исполнения "транзитного" решения.