США ввели санкции против санаториев в Крыму и "Южного проекта" Ковальчука

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против трех крымских санаториев и компании "Южный проект", принадлежащей банку "Россия" Юрия Ковальчука, следует из документов на сайте минфина США.
В число девяти организаций, которые попали по санкции — санатории "Ай-Петри", "Дюльбер" и "Мисхор" в Крыму.
В санкционный список также попал "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".
В санкционный список далее внесено ООО "Агентство инфраструктурных проектов", которое в феврале заключило с правительством Севастополя соглашение о сотрудничестве по привлечению инвестиций в проект комплексного развития Балаклавской бухты.
Под ограничения попала и "КрымТЭЦ", основанная 18 апреля 2003 года для наращивания собственных генерирующих мощностей Крыма. В ее состав входят Симферопольская и Камыш-Бурунская ТЭЦ, а также Сакские тепловые сети.
В санкционный список также попал "Южный проект", принадлежащий банку "Россия" Юрия Ковальчука, который в конце 2017 года приобрел на торгах 100% акций крымского завода шампанских вин "Новый свет".
Гражданам и компаниям США запрещено вести дела с этими организациями, вся их собственность в американской юрисдикции заморожена.