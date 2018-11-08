США ввели новые санкции из-за Крыма и Донбасса

ВАШИНГТОН, 8 ноя – РИА Новости. США вводят санкции в отношении трех физических лиц и девяти организаций в связи с присоединением Крыма и ситуацией на Донбассе, заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

По его словам, ограничения вводятся за поддержку попыток России интегрировать Крым через частные инвестиционные и приватизационные проекты, а также за причастность к серьезным нарушениям прав человека.

"Примечательно, что это первый шаг в виде санкций, который эксклюзивно признает, основан на понимании, что Россия по факту контролирует Донбасс на востоке Украины", — сказал Волкер.

Ранее он заявлял, что администрация США раз в один-два месяца будет вводить дополнительные санкции против России по Украине. Целью подобных действий Волкер назвал принуждение России начать переговоры об урегулировании кризиса.

"Политическая месть"

Заявление Волкера прокомментировали в Совете Федерации. Так, глава международного комитета Константин Косачев отметил, что Россия ответит на очередные санкции США.

"Политически — зеркально. Экономически — избирательно, чтобы не допустить ущерба собственным интересам", — сказал Косачев.

Член международного комитета Олег Морозов также выразил мнение, что без реакции такие действия оставлять нельзя.

"Тем более что по ситуации вокруг Крыма ничего принципиально нового не происходит. То есть санкции в значительной мере носят демонстративный характер", — сказал Морозов.

Торгово-экономические отношения между странами "будут неизбежно сжиматься", сказал парламентарий.

Он также отметил, что "санкции в американском исполнении приобрели характер политической мести". Они вводятся не потому, что что-то происходит, а потому, что не происходит по американскому сценарию, сказал Морозов.

По словам сенатора, обсуждать эти действия на каких либо международных площадках бессмысленно.

"Но санкции не меняют нашу позицию ни по Крыму ни по Донбассу. Крым — российский. Донбассу — политическое урегулирование на базе Минских соглашений", — заключил политик.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.