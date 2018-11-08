МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Порог беспошлинного ввоза наземным транспортом товаров для личного пользования на территорию стран ЕАЭС с 1 января 2019 года будет снижен до 500 евро, а общий вес таких товаров не должен будет превышать 25 килограмм — такие нормы закреплены в решении совета Евразийской экономической комиссии. Документ, подписанный всеми пятью членами комиссии 1 ноября, опубликован на правовом портале ЕАЭС.

Для России этот порог снижается в три раза. Сейчас физические лица могут ввозить в Россию товары без оплаты пошлин на автомобиле, поезде или корабле – на сумму до 1,5 тысячи евро, и на сумму до 10 тысяч евро – на самолете. Общий вес ввозимых товаров в обоих случаях не должен превышать 50 килограмм.

Как пояснили РИА Новости в таможенном блоке ЕЭК, изменения коснутся только товаров, которые граждане ввозят с собой на территорию союза автомобильным, железнодорожным либо морских транспортом, а также в пешем порядке.

При этом количественные значения для алкогольных и табачных изделий останутся на прежнем уровне: физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста, сможет ввезти беспошлинно табак и табачные изделия в количестве 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов, а спиртные напитки – не более 3 литров.

Если цена или вес ввозимых товаров превысит установленные пороги, то владельцу придется заплатить пошлину в 30% от стоимости товара, но не меньше 4 евро за каждый лишний килограмм веса.

Страны ЕАЭС давно обсуждают вопрос о снижении порогов беспошлинного провоза товаров, но ранее они собирались делать это постепенно, снизив его до 1 тысячи евро с 1 января 2019 года, до 750 евро в 2020 году и до 500 евро – с 2021 года.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.