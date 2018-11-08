Кудрин прокомментировал ситуацию с ценами на топливо

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин надеется, что правительство найдет рыночные механизмы для стабилизации цен на нефтепродукты в РФ.

"Я думаю, что соглашение будет выполнено, но, действительно, это административное влияние на рынок и нужно все-таки переходить к тем параметрам, которые будут более рыночными и, тем не менее, не будут влиять на цены. Думаю, что такая конструкция пока не найдена окончательно. И я вижу, что правительство ее ищет совместно с нефтяниками", — сказал Кудрин журналистам.

"Там целый ряд структурных мер они рассматривают в отношении малых компаний, которые производят и продают и так далее. Я надеюсь, что в конечном счете все-таки перейдут от такого соглашения административного характера к более открытой рыночной ситуации. Я вижу, что там идет работа", — добавил он.