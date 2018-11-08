Рост ВВП в 2019 году из-за санкций может быть ниже 1%, заявил Кудрин

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Рост экономики РФ в 2019 году из-за текущих и потенциальных санкций может быть ниже 1%, считает глава Счетной Палаты РФ Алексей Кудрин.

"Мы, может быть, недооцениваем повышение НДС для финансового положения предприятий. Учитывая эти неопределенности сохраняющиеся, и в том числе неопределенности с международной ситуацией, возможностью роста санкций, которые увеличили свое влияние с августа этого года, мы можем получить в результате совмещения этих факторов темпы экономического роста в следующем году около 1% или меньше 1%, то есть еще ниже, чем дают правительство и Центральный банк", — сказал Кудрин, выступая на комитете Госдумы по финрынкам.