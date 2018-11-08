Кудрин видит риск падения реальных доходов населения по итогам года

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин видит риск падения реальных доходов населения в этом году.

"Я согласен, что и перенос курса на цены, и повышение НДС, и повышение акцизов на бензин, и риски роста цен на бензин влияют на оценку ЦБ (темпов экономического роста. — Прим. ред.), вместе с тем это будет влиять на стимулы для инвестиций в части сдерживания таких инвестиций, и реальные доходы населения", — сказал Кудрин, выступая на комитете Госдумы по финрынкам.

"Ожидалось, что в этом году у нас будет положительный рост и будет наблюдаться рост реальных доходов населения. Сейчас мы видим риски, что они будут нулевыми или даже отрицательными", — добавил он.