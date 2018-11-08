Набиуллина рассказала, как разогнать рост экономики до 3%

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Российская экономика растёт невысокими темпами, однако при реализации намеченных правительством экономических мер рост ВВП может достичь 3% в 2021 году, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас российская экономика растёт невысокими темпами. По нашим оценкам, в этом году рост будет 1,5-2% в условиях достаточно высокого уровня занятости", — сказала Набиуллина, выступая перед депутатами.

При этом она напомнила, что в настоящее время безработица в стране находится на исторически низких уровнях. По её мнению, повышение темпов роста экономики возможно только при повышении производительности труда, улучшения делового климата, стимулирования инвестиций и, прежде всего, частных, не только государственных.

"В случае успешной реализации запланированных правительством мер экономической политики, по нашим оценкам, рост ВВП может достичь 3% в 2021 году", — считает глава ЦБ.

"Нам необходим рост, который основан на тех инвестициях, которые повышают производительность труда", — резюмировала Набиуллина.

В проекте основных направлений ДКП ЦБ РФ на 2019 и 2020-2021 годы рассматривает три сценария макроэкономического развития страны: базовый, сценарий с неизменными ценами на нефть и рисковый сценарий. В базовом сценарии цена на нефть снизится с текущего уровня до 63 долларов в 2019 году и 55 долларов за баррель в 2020–2021 годах. Во втором сценарии развитие экономики рассматривается при цене за баррель нефти выше 75 долларов, а при рисковом сценарии ЦБ РФ видит снижение цены до 35 долларов за баррель.