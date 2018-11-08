Глава Российского топливного союза предупредил о росте цен на все товары

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша прокомментировал телеканалу "360" сообщения СМИ о введенных нефтекомпаниями скрытых наценках на бензин.
"Делается это потому, что заморозили розничные цены. Ищут способы компенсировать потери от заморозки цен. Не тушкой, так чучелом, как угодно", — пояснил специалист.
По мнению Аркуша, предприятия, раньше получавшие скидку на топливо при оптовых закупках, теперь получают надбавку до пяти процентов. Он считает, что сейчас налицо скрытый рост цен. И если дорожает топливо, то увеличивается себестоимость работы автоперевозчиков, а это, в свою очередь, ведет к росту цен на все товары.
Ранее "Коммерсант" сообщил, что нефтяные компании приняли решение о скрытых наценках на бензин и дизель для корпоративных клиентов. По данным издания, они ухудшили условия по топливным картам и ввели дополнительные сервисные сборы.