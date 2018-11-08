МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Скачок цен на нефть до 100-150 долларов за баррель, которого, по словам президента США Дональда Трампа, удалось избежать благодаря исключениям для восьми стран-покупателей иранской нефти, был невозможен даже в худшем сценарии по Ирану, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Президент США Дональд Трамп 7 ноября заявил, что при введении санкций в отношении Ирана он сделал временные исключения для восьми стран-покупателей иранской нефти, чтобы цены на сырье не подскочили до 100-150 долларов за баррель.

"По нашим прогнозам, даже наиболее пессимистическим, такой скачок цен был невозможен. Он оценивался в максимум 90 долларов за баррель, поскольку максимальный объем иранской нефти, который мог выйти с рынка составлял 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки (при мировом уровне добычи свыше 90 миллионов баррелей в сутки), что не может так фатально сказаться на рынке", — прокомментировала Грушевенко.

Также, по ее словам, было ясно, что, как и в прошлый раз, когда Иран попал под санкции, он будет искать выход и пути реализации нефти на мировом рынке, а это значит, что реальный объем выбывшей нефти на рынке был бы еще меньше. "Более того, не стоит забывать об июньском соглашении стран ОПЕК+ о повышении объемов добычи, где страны с радостью выполнили и перевыполнили свои обязательства", — отметила эксперт.

"Сейчас для рынка наиболее важным долгосрочным вопросом являются инвестиции в отрасль. После резкого снижения цен объем инвестиций также сократился, и несмотря на то, что он растет с каждым годом по мере роста нефтяных котировок, этого может быть недостаточно, и в 2019-2020 годах мы вполне можем столкнуться с нехваткой нефти, что приведет к росту цен. Но все же говорить об отметках в 150 долларов за баррель не стоит, поскольку издержки на добычу нефти в последние годы у многих компаний сильно снизились, а во многих странах отчетливо виден тренд на снижение налогового бремени на нефтяную отрасль", — считает Грушевенко.

Трамп объявил в мае, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против страны, в том числе вторичные. Часть санкций были введены в действие с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Однако в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.