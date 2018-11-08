МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Скачок цен на нефть до 100-150 долларов за баррель, которого, по словам президента США Дональда Трампа, удалось избежать благодаря исключениям для восьми стран-покупателей иранской нефти, был невозможен даже в худшем сценарии по Ирану, считает эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
Президент США Дональд Трамп 7 ноября заявил, что при введении санкций в отношении Ирана он сделал временные исключения для восьми стран-покупателей иранской нефти, чтобы цены на сырье не подскочили до 100-150 долларов за баррель.
"По нашим прогнозам, даже наиболее пессимистическим, такой скачок цен был невозможен. Он оценивался в максимум 90 долларов за баррель, поскольку максимальный объем иранской нефти, который мог выйти с рынка составлял 1,4-1,5 миллиона баррелей в сутки (при мировом уровне добычи свыше 90 миллионов баррелей в сутки), что не может так фатально сказаться на рынке", — прокомментировала Грушевенко.
Также, по ее словам, было ясно, что, как и в прошлый раз, когда Иран попал под санкции, он будет искать выход и пути реализации нефти на мировом рынке, а это значит, что реальный объем выбывшей нефти на рынке был бы еще меньше. "Более того, не стоит забывать об июньском соглашении стран ОПЕК+ о повышении объемов добычи, где страны с радостью выполнили и перевыполнили свои обязательства", — отметила эксперт.
Трамп объявил в мае, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе и восстанавливает все санкции против страны, в том числе вторичные. Часть санкций были введены в действие с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватили экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок. Однако в понедельник госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон предоставляет временные исключения из нефтяных санкций Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции.