Крымские вина завоевали 12 медалей престижного международного конкурса

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Вина крымской винодельни Alma Valley и объединения "Массандра" завоевали по шесть наград на престижном международном конкурсе Cathay Pacific Hong Kong International Wine & Spirit Competition (HKIWSC), проходившем в Гонконге, сообщили РИА Новости представители предприятий.

Винный конкурс проводится уже десятый год и является самым престижным в Азии. Итоги соревнования объявлены на ежегодной выставке Hong Kong International Wine & Spirts Fair. Две крымские винодельни получили по шесть наград.

"Серебро" получили "Портвейн красный Южнобережный", "Мускат белый Южнобережный" и "Пино-Гри Ай-Даниль", бронзу – "Херес Массандра", "Мадера Массандра", "Мускат позднего сбора". Конкурс юбилейный, десятый. Мы приняли участие четвертый год подряд. В 2015 году привезли четыре медали, в 2016 и 2017 – по пять. Так что на этот раз рекорд, а всего в нашей копилке уже 20 медалей из Гонконга", — сообщили представители ФГУП "Массандра".

Винодельческое хозяйство Alma Valley участвовало в конкурсе в Гонконге четвертый год подряд, в этом году в копилке фирмы – шесть медалей за сухие и природно-сладкие вина. "На этот раз серебро получили Alma Valley Alma Reserve 2015, Alma Valley Merlot Reserve 2015, Alma Valley Riesling TBA 2016, Alma Valley Pinot Blanc Reserve 2015. Бронзы удостоились: Alma Valley Sauvignon TBA 2016, Alma Valley Cabernet Sauvignon 2015", — сообщил РИА Новости представитель компании.

"Сейчас в коллекции Alma Valley уже 20 медалей этого престижного конкурса и всего 70 наград за три года с момента выхода на рынок. Эти результаты являются подтверждением стабильного качества вин Alma Valley и очередного признания крымских вин международным сообществом", — сказал РИА Новости генеральный директор Alma Valley Андрей Григорьев.

Винодельческое хозяйство Alma Valley расположено в долине реки Альмы, в Бахчисарайском районе Крыма. В собственности компании около 300 гектаров плодоносящих виноградников и ультрасовременная винодельня, работающая по гравитационному принципу, с проектной мощностью производства до 3 миллионов бутылок в год.

"Массандра" — предприятие управления делами президента РФ. Это крупнейшее в Крыму виноградарско-винодельческое хозяйство, основанное в 1894 году князем Голицыным. Кроме головного завода включает восемь филиалов, каждый из которых имеет свои исторические традиции. Виноградники объединения тянутся на 180 километров от Фороса до Судака, объединение стало первым предприятием в России, получившим лицензию на производство вина с защищенным географическим указанием. Энотека коллекционных вин предприятия превышает миллион бутылок.

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