Приставы назвали сумму задолженности россиян

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. В Федеральной службе судебных приставов находится 31,3 миллиона исполнительных производств на сумму 3,8 триллиона рублей в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей. Таковы данные на 1 октября 2018 года, рассказали RT в ведомстве.

Эта сумма на 5,5 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда показатель достигал отметки в 3,6 триллиона рублей, а на исполнении находилось 26,5 миллиона производств.

Как ранее сообщали в ведомстве, самыми распространенными долгами россиян остаются штрафы ГИБДД и задолженности по кредитам.



