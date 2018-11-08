МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит возможность участия частных инвесторов в работе над сохранением объектов культурного наследия страны, сообщила пресс-служба кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству усовершенствовать законодательство в сфере охраны памятников культуры. В частности, правительство должно до 1 марта 2019 года проработать вопрос сохранения колористических и планировочных решений при приспособлении памятников культуры под современное использование. Также правительство должно к 1 мая ужесточить требования к квалификации лиц, привлекаемых для работ по сохранению объектов культурного наследия.

"В соответствии с законопроектом к реконструкции объектов культурного наследия будут относиться работы по сохранению объекта, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Концессионеры и частные партнеры обязаны будут проводить работы по сохранению объекта культурного наследия с соблюдением требований законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия", — говорится в сообщении.

Целью законопроекта является создание правовых условий для максимального вовлечения частных инвесторов в сферу сохранения объектов культурного наследия путем заключения с ними концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном и муниципально-частном партнерстве.

"Принятие законопроекта создаст дополнительные возможности для сохранения и восстановления объектов культурного наследия", — отмечается в сообщении.

Законопроект одобрен 29 октября на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.