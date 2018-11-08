МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Правительство России в четверг обсудит возможность участия частных инвесторов в работе над сохранением объектов культурного наследия страны, сообщила пресс-служба кабмина.
"В соответствии с законопроектом к реконструкции объектов культурного наследия будут относиться работы по сохранению объекта, находящегося в неудовлетворительном состоянии. Концессионеры и частные партнеры обязаны будут проводить работы по сохранению объекта культурного наследия с соблюдением требований законодательства в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия", — говорится в сообщении.
"Принятие законопроекта создаст дополнительные возможности для сохранения и восстановления объектов культурного наследия", — отмечается в сообщении.
Законопроект одобрен 29 октября на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности.