ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя — РИА Новости. Приморская краевая организация профсоюза работников рыбного хозяйства направила президенту РФ Владимиру Путину обращение, в котором просит не допустить возврата к аукционной системе распределения квот на добычу краба, сообщает Федерация профсоюзов Приморского края.

По данным авторов документа, при действии аукционных квот в 2001-2003 годах рыбацкие предприятия разорялись или сворачивали социальные программы, рыбаки вовремя не получали заработную плату.

"Практика внедрения таких аукционов в начале 2000-х нанесла непоправимый ущерб отрасли страны… В условиях дефицита федерального бюджета аукционные торги по крабовым квотам мы воспринимаем как первую ласточку. Никто не может дать гарантий, что следом с аукциона не пойдут минтай, сельдь, другая рыба. И тогда уже рыбацким компаниям явно не будет дела до социальной поддержки работников", — отметил председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный.

По его словам, "все ресурсы будут направлены на то, чтобы накопить денег на аукционы". "Повторения аукционной лихорадки, взбаламутившей отрасль, мы не хотим", — подчеркнул он.

В 2018 году заканчивается срок действия квот на вылов водных биологических ресурсов, которые распределялись в 2008 году на десять лет. Договоры заключались по "историческому принципу" — исходя из объемов вылова компаний за прошлые периоды.

В 2018 году новые квоты на добычу рыбы планируется распределить по "историческому принципу" на 15 лет. При этом 20% квот планируется передать на инвестиционные цели, включая строительство судов-краболовов.

В то же время власти РФ обсуждают отказ от исторического принципа распределения квот на вылов крабов и переход на их выдачу в рамках аукционов. "Дорожная карта" по развитию конкуренции в отраслях экономики России, которая была утверждена правительством РФ, предполагает, что 50% объема квот добычи краба, ранее распределявшегося по "историческому принципу", будет распределяться через аукцион в электронной форме.

Ранее замруководителя Росрыболовства Петр Савчук сообщал, что государство не получает никакой отдачи от текущей формы распределения квот на добычу крабов в России.