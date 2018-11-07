В "Росконгрессе" рассказали о подготовке проекта "Русский дом" в Давосе

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Подготовка проекта "Русский дом" в швейцарском Давосе идет в плановом режиме, несмотря на отказ в приглашении на форум ряду российских бизнесменов, сообщили РИА Новости в фонде "Росконгресс".

Всемирный экономический форум в Давосе пройдет с 22 по 25 января. Ранее издание Financial Times сообщило со ссылкой на двух экспертов, "обладающих знанием о ситуации", что бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину отказали в участии в очередной сессии форума. ВЭФ не стал комментировать эту публикацию.

"Подготовка проекта "Русский дом" в Давосе реализуется в плановом режиме. Учитывая интерес, проявленный к площадке со стороны российского и мирового бизнеса в 2018 году, принято решение увеличить количество рабочих зон для деловых переговоров и встреч. Особое внимание уделяется формированию насыщенной деловой программы, ведется активная работа по приглашению международных и российских спикеров и экспертов. Также прорабатываются различные форматы культурной и спортивной программ "Русского дома"", — указали в фонде.

В "Росконгрессе" напомнили, что фонд и Всемирный экономический форум на протяжении нескольких лет связывают партнерские взаимоотношения, а меморандум о сотрудничестве был подписан в рамках Петербургского международного экономического форума 2017 года.

"Организация "Русского дома" в качестве официальной российской резиденции станет продолжением линии партнерского взаимодействия и обозначит новые точки роста и направления развития ключевых дискуссионных площадок в мире", — отметили в "Росконгрессе".

"Русский дом" – это платформа для продвижения российских инициатив среди представителей международных деловых и официальных кругов, собирающихся в швейцарском Давосе. Впервые статус официальной резиденции "Русского дома" был обозначен в январе 2018 года. Площадка приняла более 1000 гостей из 60 зарубежных стран.