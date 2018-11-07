Сроки строительства морской части "Северного потока — 2" скорректируют

Судно-трубоукладчик Castoro 10 (C10) во время подготовительных работ по укладке труб в рамках строительства магистрального газопровода Северный поток-2. Архивное фото

Судно-трубоукладчик Castoro 10 (C10) во время подготовительных работ по укладке труб в рамках строительства магистрального газопровода Северный поток-2. Архивное фото

БЕРЛИН, 7 ноя — РИА Новости. Сроки строительства морской части "Северного потока-2" в РФ будут скорректированы с учетом погоды и сезонных разрешений, трубоукладочное судно пока работает на "Турецком потоке", заявил РИА Новости технический директор Nord Stream 2 AG Сергей Сердюков.

"По срокам — мы ждем большого трубоукладочного судна, которое занято сегодня на "Турецком потоке" (Pioneering Spirit компании Allseas. — Прим. ред.). Как только он явится, мы перепроверим наши планы, (рассчитаем), как сделать это максимально эффективно с учетом погоды, с учетом сезонных разрешений", — сказал Сердюков, отвечая на вопрос о начале строительства морского участка "Северного потока-2" в РФ.

Сердюков добавил, что задача состоит "не в том, чтобы выполнить какой-то пункт плана, а в полной реализации проекта в срок".

Ранее Сердюков говорил, что укладка труб "Северного потока-2" в водах РФ начнется к декабрю. Сейчас Nord Stream 2 построила более 200 километров морской части "Северного потока-2" в водах Германии и Финляндии.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.