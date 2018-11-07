"Власти должны выполнять данные бизнесу обещания, заявил Путин"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что государство должно выполнять данные бизнесу обещания, касающиеся поддержки, иначе бизнес ставится в очень сложные условия.

Путин на встрече с главой "Деловой России" Алексеем Репиком поблагодарил его за уделенное внимание теме поддержки и участия в реализации национальных проектов.

"Потому что только объединяя усилия — я уже об этом говорил, в том числе публично — мы можем добиться нужного всем нам результата, именно всем нам: и бизнесу, и государству в целом", — сказал Путин на встрече, стенограмма которой опубликована на сайте Кремля.

После этого президент прокомментировал ряд предложений Репика.

"Мы сейчас поговорим подробнее, но согласен с вами в том, что если государство обещает какую-то поддержку, то оно должно свои обещания выполнять. Иначе мы ставим бизнес в очень сложные условия. Дело даже не в том, что чего-то не додали, а дело в том, что проект разваливается в этой связи", — сказал глава государства.

По словам Путина, рядовые граждане также поднимают эту тему.

"Ведь эта поддержка связана с тем, что люди, имея в виду, что она будет, берут кредитные ресурсы, выстраивают свои бизнес-планы, а когда она исчезает, рассыпается весь бизнес-проект. Я это прекрасно понимаю, уже неоднократно с этим сталкивался, люди об этом говорят", — добавил он.