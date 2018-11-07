Глава Минприроды развенчал мифы об истощении запасов нефти и газа в России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что запасы нефти и газа в России не закончатся, после легко доступных запасов в разработку войдут трудно извлекаемые запасы нефти и газа и сланцевые ресурсы.

"Я считаю, что нефть и газ в России — не могу сказать никогда, но очень долго не закончатся. Это все миф", — сказал Кобылкин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

По его словам, за последние годы наблюдается динамика увеличения потребления нефти и газа.

"Нужно говорить о том, правильно ли мы реализуем то, что у нас есть в стране. Этот вопрос наиболее важный. А нефть и газ не закончатся — мы еще к сланцевой нефти не подходили, не подходили толком к ТРИЗам. А так называемой "халявный" газ и "халявная" нефть, которые сегодня есть — да, наверное, горизонт ее приблизительно такой, как вы сказали (50 лет — ред.). Но трудные — оно никуда не денутся", — добавил министр.

"Я за то, чтобы глубоко перерабатывать нефть и глубоко перерабатывать газ, а не вывозить из страны", — отметил он.