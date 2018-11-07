В Минфине прокомментировали планы США ввести санкции против госдолга России

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россия по мере возможности будет оспаривать действия США по введению санкций против госдолга, заявил замминистра финансов Сергей Сторчак.

"У нас есть для этого площадки. Прежде всего площадки "Группы двадцати", площадка Совета по финансовой стабильности. И те мероприятия, которые (они. — Прим. ред.) организуют", — сказал он.

Замминистра добавил, что Москва справится с ограничениями, так как в стране развит институт национальных инвесторов, а накопленные резервы позволят решить проблемы с дефицитом бюджета. "Никаких панических настроений в Минфине нет и не предвидится", — подчеркнул он.

Обнадеживают в этом вопросе и заявления европейцев, готовых "принять меры для активизации расчетов в национальной валюте", добавил Сторчак.

Летом группа сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга и госбанков России. В список попали "Внешэкономбанк", "Сбербанк", ВТБ и "Банк Москвы", "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и "Промсвязьбанк". Вашингтон и раньше анонсировал возможность распространения санкций на госдолг России, но в американском Минфине признавали, что мера может навредить не только Москве, но и международному финансовому рынку в целом.

При этом у Соединенных Штатов есть сложности с обслуживанием собственного госдолга. Расходы на него уже превышают 15% текущих доходов бюджета, притом что безопасным для суверенов считается уровень в 10%, отметил Сторчак. Он также напомнил, что в середине нулевых госдолг США составлял семь-восемь триллионов долларов, тогда как сегодня он приближается к отметке в 22-23 триллиона.

"Я в одном из исследований вычитал, <…> что империи рушились, когда коэффициент обслуживания долга съедал 25% доходов бюджета. <…> Им не так далеко осталось", — заключил замминистра.