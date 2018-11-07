Алтайские аграрии собрали более 5 миллионов тонн зерна

БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. В 2018 году в Алтайском крае сельхозтоваропроизводители собрали более 5 миллионов тонн зерна, при этом урожайность оказалась выше, чем в 2017 году, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.

По его словам, в 2018 году аграрии региона выращивали зерновые и зернобобовые культуры на площади 3,2 миллиона гектаров. Это на 500 тысяч гектаров меньше, чем в 2017 году.

"Несмотря на это производство зерна практически соответствует прошлогоднему уровню", — сказал чиновник.

В 2018 году выращенная в регионе мягкая пшеница четвертого класса соответствует экспортным стандартам.

"В истории региона такого не было, чтобы по содержанию протеина в четвертом классе был показатель 12-13%", — сообщил Чеботаев.

Он отметил, что сельхозтоваропроизводители Алтайского края смогут экспортировать порядка 300 тысяч тонн зерна через черноморские порты.

"Это стало возможным благодаря тому, что регион включили в постановление правительства РФ о субсидиях на железнодорожную транспортировку зерна", - отмечает пресс-служба правительства Алтайского края.

В министерстве сельского хозяйства Алтайского края добавили, что обеспечить высокие темпы уборочной кампании удалось в том числе с помощью технического перевооружения аграриев.

Другие новости региона читайте здесь>>