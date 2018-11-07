Алтайские аграрии собрали более 5 миллионов тонн зерна

БАРНАУЛ, 7 ноя — РИА Новости. В 2018 году в Алтайском крае сельхозтоваропроизводители собрали более 5 миллионов тонн зерна, при этом урожайность оказалась выше, чем в 2017 году, сообщил министр сельского хозяйства региона Александр Чеботаев.
"Несмотря на это производство зерна практически соответствует прошлогоднему уровню", — сказал чиновник.
В 2018 году выращенная в регионе мягкая пшеница четвертого класса соответствует экспортным стандартам.
"В истории региона такого не было, чтобы по содержанию протеина в четвертом классе был показатель 12-13%", — сообщил Чеботаев.
Он отметил, что сельхозтоваропроизводители Алтайского края смогут экспортировать порядка 300 тысяч тонн зерна через черноморские порты.
"Это стало возможным благодаря тому, что регион включили в постановление правительства РФ о субсидиях на железнодорожную транспортировку зерна", - отмечает пресс-служба правительства Алтайского края.
В министерстве сельского хозяйства Алтайского края добавили, что обеспечить высокие темпы уборочной кампании удалось в том числе с помощью технического перевооружения аграриев.
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