Центробанк недосчитался более 1,3 миллиарда рублей в кассе банка "Агросоюз"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Банк России в ходе инспекционной проверки установил факт отсутствия в кассе банка "Агросоюз", лишившегося в среду лицензии, крупной суммы наличных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы ЦБ.

ЦБ ранее в среду сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Агросоюз".

"В ходе текущей инспекционной проверки Банком России установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ "Агросоюз" крупной суммы наличных денежных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала)", — сообщил регулятор.

При этом банк с целью сокрытия своего реального финансового положения представлял надзорному органу кассовые документы, имеющие признаки фальсификации, а также оказывал противодействие проведению представителями Банка России инспекционной проверки, указали в ЦБ. Банк России неоднократно — 9 раз в течение последних 12 месяцев — применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц.

"В деятельности ООО КБ "Агросоюз" прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", — отмечается в пресс-релизе ЦБ. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы, резюмировал регулятор.

По данным Банка России, по величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 198-ое место в банковской системе РФ.