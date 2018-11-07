ЦБ отозвал лицензию у находящегося под санкциями США банка "Агросоюз"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Банк России с 7 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у находящегося под санкциями США московского банка "Агросоюз", говорится в сообщении регулятора.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшейся в уполномоченный орган информации. ЦБ также принял во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

"Основным источником фондирования активных операций ООО КБ "Агросоюз" являлись денежные средства населения (более 70% пассивов), при этом приверженность к риску привела к образованию на балансе кредитной организации значительного объема проблемных активов. Надзорный орган на протяжении текущего года неоднократно выявлял в деятельности банка недооценку кредитного риска и предъявлял ООО КБ "Агросоюз" требования о доформировании резервов на возможные потери по ссудной задолженности", — говорится в сообщении регулятора.

Кроме того, Банк России в ходе инспекционной проверки установил факт отсутствия в кассе банка крупной суммы наличных средств, превышающей 1,3 миллиарда рублей. ЦБ РФ 9 раз в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка "Агросоюз" меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения и один раз запрет на привлечение денежных средств физических лиц. В банк назначена временная администрация.

США в августе ввели санкции против банка "Агросоюз". Минфин США пояснял, что санкции были введены из-за того, что банк осуществлял сделки от имени лица, находящегося под санкциями в отношении КНДР. Американский минфин заявлял, что у "Агросоюза" и Северной Кореи установлены "длительные отношения". В министерстве указывали, что с 2009 по 2013 год "Агросоюз" проводил миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам.

Банк является участником системы страхования вкладов. По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 октября занимал 198-е место в банковской системе РФ.