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Экономика

"Русгидро" запустила в Якутии ветряную электростанцию

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВетряная электростанция. Архивное фотоВетряная электростанция. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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ЯКУТСК, 7 ноя — РИА Новости. Энергокомпания "Русгидро" ввела в эксплуатацию ветряную электростанцию мощностью 900 кВт в арктическом поселке Тикси в Якутии, передает корреспондент РИА Новости.

Сахалин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В церемонии пуска приняли участие глава компании Николай Шульгинов, глава Якутии Айсен Николаев, исполнительный директор японской организации NEDO Такаси Омотэ. Ветряная электростанция начала выработку экологически чистой электроэнергии для изолированного полярного поселка Тикси, в котором сейчас проживают более 4,6 тысячи человек.

Работа электростанции повышает надежность энергоснабжения Тикси и снижает потребление в Булунском улусе Якутии дорогостоящего привозного дизельного топлива. Экономия дизтоплива может составить до 500 тонн в год. Как сообщили в "Русгидро", три ветроустановки выполнены в арктическом исполнении для работы в суровых условиях Заполярья. Они могут работать при температуре до минус 50 градусов и способны выдержать ветер скоростью до 70 метров в секунду. Оборудование произведено японской компанией Komaihaltek.

"Оборудование, три ветроустановки, были разработаны нашими японскими партнерами именно для работы в таких суровых условиях. Оно не имеет аналогов в мире", — сказал на церемонии пуска Шульгинов.

ГЭС. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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В этом году компании группы "Русгидро" также начнут работы по строительству на одной площадке с ветряной станцией новой дизельной электростанции, оснащенной тремя генераторами общей мощностью 3 МВт и системы аккумулирования электроэнергии. Затем ветряная, дизельная электростанции и система аккумулирования электроэнергии будут объединены в единый энергетический комплекс с автоматизированной системой управления производством и распределением энергии. Мощность ветродизельного комплекса составит 3,9 МВт. Затраты на строительство и эксплуатацию комплекса учтут в тарифных решениях.

"Самый важный этап будет впереди — зимний период. Мы посмотрим, как отработает это оборудование во время зимы, и сделаем выводы о его дальнейшем применении, о дальнейшей возможной локализации этого оборудования в России, о дальнейшем тиражировании на других объектах и в изолированных районах Дальнего Востока", — сообщил глава "Русгидро".

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