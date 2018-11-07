Эксперты: электронное страхование в России будет расти опережающими темпами

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сегмент электронного страхования (без учета ОСАГО) продолжит расти опережающими рынок темпами благодаря внедрению высоких технологий, считают в рейтинговом агентстве "Эксперт РА" (RAEX).

Так, по его прогнозам, объем премий без учета ОСАГО по итогам текущего года в электронном страховании достигнет в стране 6 миллиардов рублей, а по итогам 2019-го — 8-9 миллиардов.

"Поддержку сегменту окажут активное внедрение страховщиками новых высокотехнологичных решений и усовершенствование клиентских дистанционных сервисов продажного и постпродажного обслуживания (онлайн-магазин по добровольным видам, "личный кабинет" страхователя, мобильные приложения, маркетплейсы)", — говорится в тексте исследования, проведенного агентством.

По итогам опроса 63 страховых компаний, чья суммарная рыночная доля на страховом рынке превышает 90%, выяснилось, что не менее 70% из них планируют в ближайшие годы инвестировать в новые ИТ-продукты и решения, и лишь 8% отказались от вложений в высокие технологии.

Среди факторов, которые могут сдерживать рост рынка, RAEX назвало нестабильность курса национальной валюты, рост ставок по кредитам, а также снижение объемов потребительского и ипотечного кредитования.

Также, согласно данным "Эксперт РА", лидерами сегмента электронного страхования по объему взносов в первом полугодии стали компании "Альфастрахование" (7,2 миллиарда рублей), "РЕСО-Гарантия" (6,5 миллиарда), "Ингосстрах" (5,3 миллиарда), "Согаз" (3,7 миллиарда), и пятерку замыкает группа ВСК (порядка 3 миллиардов).