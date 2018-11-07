Иран под прессом: что будет с ценами на нефть после санкций США

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. На вступившие в силу 5 ноября санкции против Ирана нефтяные котировки отреагировали снижением. Трамп назвал ограничения "самыми жесткими" из всех, что когда-либо Вашингтон вводил против Тегерана. Но о полном эмбарго говорить не приходится: несколько стран по-прежнему смогут закупать черное золото у исламской республики. Грозит ли рынку дефицит предложения и ждать ли теперь ста долларов за баррель, как прочили мировые инвестбанки, — в материале РИА Новости.

"Послабления" Вашинтона

Санкции США против Тегерана действовали до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе 2015 года, а теперь их возобновили. Ограничения коснутся нефтяной отрасли, банковской сферы, судостроения и морских перевозок Ирана. Страны-нарушители, которые сохранят с исламской республикой торговые отношения, подпадут по действие вторичных мер. Исключением стали несколько государств — Греция, Индия, Италия, Китай (включая Тайвань), Турция, Южная Корея и Япония. Все они смогут импортировать углеводороды из Ирана и в условиях новых ограничений.

Такие послабления Вашингтона привели к тому, что рынок на санкции отреагировал неожиданно: в ходе торгов нефтяные котировки снижались, к вечеру Brent подешевела до 71 доллара за баррель.

При этом последние несколько месяцев цены росли — на ожиданиях санкций. Нервозности участникам рынка добавило недавнее заявление Саудовской Аравии о том, что Эр-Рияд не сможет компенсировать рынку грядущие потери.

© AP Photo / Vahid Salemi Иранский нефтяник © AP Photo / Vahid Salemi Иранский нефтяник

Сколько потеряет рынок

Аналитики указывают: ситуация вокруг Ирана остается весьма запутанной. Вашингтон требует снизить цену на нефть, но делает все для того, чтобы этого не произошло.

"Санкции против Ирана и Венесуэлы потенциально убирают около трех миллионов баррелей нефти из ежедневного оборота. Но сами США, Саудовская Аравия и Россия с начала года нарастили добычу более чем на 2,5 миллиона баррелей в день. Соответственно, рынок остается сбалансированным, и какого-то значимого дефицита не будет", — указывает Андрей Кочетков, старший аналитик компании "Открытие брокер".

"Не исключено и то, что компании из стран, не попавших в санкционный список, выступят посредниками для продажи иранской нефти. То есть нефть будет иранская, но экспортером — не иранская компания, а, например, китайская", — поясняет Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента "Альпари".

© AP Photo / Vahid Salemi Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран © AP Photo / Vahid Salemi Нефтеперерабатывающий завод в Тегеране, Иран

Будет расти

Таким образом, хотя угроза дефицита на рынке и не слишком реальна, в среднесрочной и долгосрочной перспективе цены будут идти вверх: их подогреет растущий спрос на черное золото с не поспевающим за ним предложением.

Мировая нефтедобыча способна увеличить производство лишь на полтора-два миллиона баррелей в день, что является весьма низким показателем резервных мощностей, отмечают эксперты.

Залог хорошего спроса на нефть — пошатнувшееся в последнее время здоровье китайской экономики, поскольку Поднебесная — важный импортер на мировом рынке. Ход торговых переговоров Вашингтона с Пекином позволяет надеяться на то, что удастся избежать разрастания торговой войны и обвала китайской экономики — это резко подкосило бы мировой спрос.

"Стороны в последнее время демонстрируют готовность к конструктивному диалогу — наверное, все-таки есть намерение завершить торговый конфликт с наименьшими потерями", — говорит Андрей Верников, заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих кэпитал менеджмент".

Ближе к реалиям

По прогнозам одного из крупнейших инвестбанков мира, Bank of America Merrill Lynch, нехватка предложения на нефтяном рынке к 2019 году может довести цены до ста долларов до баррель.

Схожие предсказания ранее озвучили в Goldman Sachs, а глава одной из крупнейших нефтяных компаний мира, французской Total, указал, что нефтяной рынок "вступил в новый мир", где ключевым фактором влияния становится геополитика.

Тем не менее, несмотря на обилие относительно благоприятных для роста котировок факторов, аналитики рекомендуют придерживаться более консервативных прогнозов.

"В ближайшее время нефть может совершить небольшой подскок до 75-77 долларов за баррель, если ничего в плане санкций не изменится в сторону их смягчения", — считает Верников.

По мнению Кочеткова, цена барреля закрепится в диапазоне 70-80 долларов, отражая относительное равновесие спроса и предложения. Но рынок все равно должен быть готов к сюрпризам.

CC0 / redhawkgroup / Добыча нефти CC0 / redhawkgroup / Добыча нефти

Угроза сохраняется

"Выключенные из игры Иран и Венесуэла лишили мировую индустрию добычи нефти резервных мощностей. Фактически любое форс-мажорное событие в ключевых странах немедленно приведет к возникновению реального, а не мнимого дефицита поставок", — добавляет он.

Поэтому сценарий, при котором нефть в итоге может доползти и до сотни за баррель, вполне вероятен. Экономике, впрочем, такие пики совсем ни к чему — важен уровень, где цены закрепятся на долгое время. Экономически обоснованным эксперты называют диапазон 65-80 долларов за баррель. И он наиболее полезен для российской экономики, так как стимулирует развивать несырьевые отрасли, не повторяя ошибок прошлого.