МВФ настаивает на необходимости реформ для Белоруссии

МИНСК, 6 ноя – РИА Новости. Программа структурного реформирования экономики по-прежнему актуальна для Белоруссии. Об этом, как сообщает Sputnik Беларусь, на бизнес-форуме KEF-2018 заявил старший постоянный представитель Международного валютного фонда в Центральной Восточной Европе Надим Илахи.

Международный валютный фонд высказывался о необходимости реформ белорусской экономики неоднократно. Именно из-за разных взглядов на этот вопрос Минск и МВФ приостановили переговоры по предоставлению нового кредита.

Представитель фонда констатировал восстановление экономического роста в Белоруссии. Однако, по его словам, он связан с ростом в других странах.

"Это – циклический рост, и в этом нет ничего уникального", — подчеркнул Илахи.

Подобный период роста, уверен представитель МВФ, не может быть бесконечными. В двухлетней перспективе специалисты организации ожидают замедления экономического роста и проявления наиболее характерных источников уязвимости. Если мировая экономика начнет замедляться, среди пострадавших в первую очередь будет и Белоруссия.

"Одной из характерных черт белорусской экономики является ее структурная уязвимость, низкая производительность труда и зависимость от России. Поэтому программа структурного реформирования белорусской экономики сохраняет свою актуальность. Чтобы снизить зависимость от шоков, надо решать эти задачи", — отметил представитель МВФ.

Тему реформ накануне на KEF-2018 поднимал и первый вице-премьер Белоруссии Александр Турчин. Как заявлял заместитель премьер-министра, развитие экономической модели страны заложено в утвержденной Всебелорусским собранием программе, а республика продолжает работать как над улучшением инвестиционного климата, так и над решением иных вопросов развития.

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