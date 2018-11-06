Минфин Украины предупредил об угрозе дефолта в 2019 году

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Украине необходимо продолжать сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ), в противном случае стране уже в 2019 году грозит дефолт, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов страны.

"Если Украина выйдет из программы МВФ, страна потеряет доступ к финансовым ресурсам международных организаций и институциональных инвесторов, и дефолт из призрачной угрозы превратится в реальную перспективу уже в следующем году", — говорится в документе.

Чтобы избежать этого, Украине необходимо отказаться от шагов, которые приведут к сокращению доходов или росту расходов бюджета. При этом обсуждаемый в Верховной раде закон, предусматривающий введение налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, может поставить стабильность финансовой системы страны под угрозу, считают в ведомстве.

Согласно подсчетам украинского Минфина, в случае введения налога на выведенный капитал для всех плательщиков с 1 января 2019 года прямые убытки бюджета составят 46,7 миллиарда гривен (более 1,6 миллиарда долларов. — Прим. ред.).

Ведомство рекомендует Верховной раде принять закон о введении налога на выведенный капитал для предприятий малого и среднего бизнеса. Около 4500 крупнейших компаний при этом продолжат платить налог на прибыль.

"Такая модель налогообложения обсуждалась с МВФ и после тяжелых переговоров была одобрена как возможная", — отмечается в заявлении.

Премьер Украины Владимир Гройсман 19 октября сообщал, что Киев и МВФ договорились в отношении новой программы, которая начнет действовать в 2019 году. МВФ подтвердил, что достиг договоренности с правительством Украины по новому кредитному займу на 14 месяцев, сумма финансирования эквивалентна 3,9 миллиарда долларов. Фонд сообщил, что намерен одобрить новую программу для Украины в текущем году по итогам принятия госбюджета страны на 2019 год.