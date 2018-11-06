Nord Stream 2 AG построила более 200 километров "Северного потока — 2"

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Nord Stream 2 AG построила более 200 километров морской части "Северного потока — 2", говорится в сообщении компании.

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"Проект "Северный поток2" реализуется в полном соответствии с графиком. На сегодняшний день на дно Балтийского моря уже уложено более 200 километров газопровода. Для завершения проекта в срок одновременно задействовано около 20 судов", — говорится в сообщении.

"Трубоукладочное судно Castoro Dieci завершило свой объем работ в Грайфсвальдском заливе в Германии. Судно Audacia продолжает укладку газопровода в территориальных водах Германии. Судно Solitaire ведет работы в исключительной экономической зоне Финляндии. Все работы осуществляются в соответствии с выданными разрешениями", — отмечается в сообщении.

"Все 200 тысяч стальных труб были доставлены с трубопрокатных заводов на два завода по обетонированию, где уже 72% труб получили необходимое утяжеляющее бетонное покрытие. Готовые трубы доставляются из логистических центров на трубоукладочные суда в круглосуточном режиме", — говорится в сообщении.