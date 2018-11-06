В Boeing назвали конкуренцию с российско-китайским лайнером CR929 полезной

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости. Boeing считает естественным желание Китая создавать самолёт CR929, а конкуренцию с ним — полезной, заявил во вторник вице-президент корпорации Boeing, президент Boeing China Джон Бранс на пресс-конференции на полях Чжухайского авиасалона.

"Это очень естественно, что Китай хочет быть в этой промышленности. Это очень интересная сфера. У Китая огромный рынок, это естественное развитие событий, что он производит свой самолёт", — сказал Бранс, комментируя презентацию на авиасалоне полномасштабного макета создаваемого Россией и Китаем самолёта CR929.

Он считает, что конкуренция заставляет работать усерднее, больше фокусироваться на собственных инновациях, что, в конечном итоге, хорошо для всей авиапромышленности. "В современном мире мы конкурируем и сотрудничаем одновременно с одними и теми же партнерами. И один из самых показательных примеров — наш сборочный центр в Чжоушане", — добавил Бранс.

Россия и Китай намерены реализовать планы по созданию CR929 к 2025-2027 годам. По замыслу сторон, создаваемый лайнер вместимостью 250-300 пассажиров составит конкуренцию самолетам других ведущих мировых авиапроизводителей — европейского Airbus и американского Boeing — и займет существенную долю рынка не только в России и Китае, но и в других странах. Стоимость программы на данный момент оценивается в диапазоне 13-20 миллиардов долларов. Первый полет самолета ожидается в 2025 году.