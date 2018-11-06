В Росстате рассказали о росте цен на бензин

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Средние розничные цены на бензин в России в октябре выросли на 0,4% по сравнению с сентябрем, говорится в материалах Росстата.

Как отмечается, в целом за десять месяцев розничные цены на бензин выросли на 9,3%.

Цены на нефтепродукты резко росли весной и в начале лета: с середины апреля бензин в рознице в среднем стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей.

Регулирование цен

После этого правительство снизило акцизы на бензин и дизтопливо и договорилось с нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. В результате в июле средние розничные цены на бензин в России впервые в 2018 году снизились в месячном выражении — на 0,2%, однако уже в сентябре вновь перешли к росту.

В конце октября Минэнерго, ФАС, нефтекомпании и независимые НПЗ согласовали меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно станут индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на три процента выше, чем в соответствующем месяце 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

Вице-премьер Дмитрий Козак отмечал, что ситуация на топливном рынке была искусственно расшатана, так как независимые АЗС бились за снижение оптовых цен.