В России годовая инфляция в октябре составила 3,5%

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 3,5% с 3,4% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.

По итогам января-октября рост потребительских цен составил 2,9%. При этом продовольственные товары в октябре подорожали на 0,6%, за десять месяцев цены на них выросли на 1,9%. Продовольственные товары без учета плодоовощной продукции стали дороже на 0,7% (за десять месяцев — на 2,9%).

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако в министерстве признавали, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях она ускорится до 3,7-3,9%.

Как отмечает Росстат, в девяти регионах (кроме автономных округов, входящих в состав области) в октябре прирост потребительских цен составил 0,7% и более. Наибольший прирост цен отмечен в Магаданской области – 1,5% в результате увеличения цен на продукты питания на 3%.

"Вместе с тем в Чеченской Республике наблюдалось снижение потребительских цен на товары и услуги на 0,4%, в основном, в результате удешевления плодоовощной продукции на 4,6%, а также услуг воздушного и железнодорожного транспорта на 27,4% и 10,4% соответственно", — говорится в сообщении статистического ведомства.

В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,2% (с начала года — 3%), в Санкт-Петербурге — 0,3% (с начала года — 2,8%).