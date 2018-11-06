В России годовая инфляция в октябре составила 3,5%

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,4% с 0,2% в сентябре, при этом в годовом выражении зафиксировано ее ускорение до 3,5% с 3,4% в предыдущем месяце, сообщил Росстат.
Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако в министерстве признавали, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях она ускорится до 3,7-3,9%.
"Вместе с тем в Чеченской Республике наблюдалось снижение потребительских цен на товары и услуги на 0,4%, в основном, в результате удешевления плодоовощной продукции на 4,6%, а также услуг воздушного и железнодорожного транспорта на 27,4% и 10,4% соответственно", — говорится в сообщении статистического ведомства.
В Москве рост потребительских цен за месяц составил 0,2% (с начала года — 3%), в Санкт-Петербурге — 0,3% (с начала года — 2,8%).