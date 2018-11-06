Меняйло объяснил смысл передачи Бурятии и Забайкалья на Дальний Восток

НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Бурятия и Забайкальский край стали регионами Дальневосточного федерального округа для скорейшего оздоровления их экономики и субсидирования инфраструктурных проектов; это решение оптимальное и соответствует требованию времени, считает полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

Четвертого ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Снять правовые барьеры



"Поверьте мне — никаких аппаратных игр нет. Целесообразность и требование времени. Самый оптимальный вариант на сегодня, чтобы не ломать и не терять время, не создавать лишние структуры…" — сказал Меняйло журналистам во вторник.

Полпред пояснил, что федеральная целевая программа "Финансово-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" действует уже десять лет, и за это время на Дальнем Востоке удалось достичь определенных положительных результатов, а в байкальских регионах их нет. По его словам, Бурятия и Забайкалье должны были финансироваться по этой программе из Фонда развития Дальнего Востока и министерства по развитию Дальнего Востока, однако формально они не были под их юрисдикцией.

"Схема очень сложная, и надо было финансирование из Фонда вытаскивать — отдавать на федеральный уровень и целевыми субсидиями отдавать на каждый из наших регионов. По преференциям по каждому региону надо издавать отдельные постановления правительства. Тут два варианта — или исключить их из программы и сделать отдельную федеральную целевую программу по байкальским регионам, что сложно и нецелесообразно. Второй вариант — включить их полноценно в эту программу", — сказал Меняйло.

Он отметил, что, исходя из целесообразности, было принято решение о переходе этих регионов в Дальневосточный федеральный округ и, таким образом, все преференции, которые сегодня работают на Дальнем Востоке, с этого момента будут распространяться и на Бурятию и Забайкалье. Сегодня с нормативно-правовой точки зрения все барьеры для экономического развития этих двух регионов сняты, подчеркнул полпред.

Развитие экономики



Меняйло также отметил, что с точки зрения экономики Бурятия и особенно Забайкальский край — очень сложные регионы, требующие вложений.

"У нас сложная ситуация с экономикой, особенно в Забайкальском крае, и не только с точки зрения самой экономики, но и управления экономическими и социальными вопросами. Тут исключительно целесообразность. Все нацелено на один результат — поднять, оздоровить эту экономику. Нельзя делать 85 федеральных целевых программ по 85 субъектам", — сказал полномочный представитель.

Он считает, что, безусловно, у главы Минвостокразвития Юрия Трутнева прибавится проблем, однако отметил, что главное в принятом решении — достижение определенного результата.

"Надо понимать, что должен быть результат, и мы все надеемся на то, что этот результат для этих двух субъектов — а они очень тяжелые с точки зрения экономики – будет: оздоровление экономики Бурятии и Забайкальского края. На них будут распространяться и ТОРы (территории опережающего развития – ред.), и субсидирование авиаперевозок, и "дальневосточный гектар" и так далее. Второе: субсидирование инфраструктурных проектов — то, что должно сделать государство под инвестпроекты. Сегодня есть все возможности начать это реализовывать", — сказал он.

Меняйло добавил, что Иркутская область осталась в Сибирском федеральном округе, так как является более развитым и самодостаточным регионом.

"Иркутской области просто надо оздоровить свою экономику и обелить ее, сделать прозрачной. А потенциалы Иркутской области и Забайкальского края совершенно разные. Поэтому здесь взаимосвязь, что она примыкает к Байкалу, не столь важна с точки зрения экономики", — сказал он.