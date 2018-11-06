ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Меняйло объяснил смысл передачи Бурятии и Забайкалья на Дальний Восток

05511
© РИА Новости / Игорь РуссакПерейти в фотобанкСергей Меняйло. Архивное фотоСергей Меняйло. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Руссак
Перейти в фотобанк

НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Бурятия и Забайкальский край стали регионами Дальневосточного федерального округа для скорейшего оздоровления их экономики и субсидирования инфраструктурных проектов; это решение оптимальное и соответствует требованию времени, считает полномочный представитель президента РФ в Сибири Сергей Меняйло.

Четвертого ноября стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный федеральный округ. Правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

Снять правовые барьеры

Вид на реку Иркут около села Зактуй в Тункинском районе Республики Бурятия. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в фотобанк
Дальневосточный гектар ускорит развитие Бурятии, считает Цыденов
"Поверьте мне — никаких аппаратных игр нет. Целесообразность и требование времени. Самый оптимальный вариант на сегодня, чтобы не ломать и не терять время, не создавать лишние структуры…" — сказал Меняйло журналистам во вторник.

Полпред пояснил, что федеральная целевая программа "Финансово-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" действует уже десять лет, и за это время на Дальнем Востоке удалось достичь определенных положительных результатов, а в байкальских регионах их нет. По его словам, Бурятия и Забайкалье должны были финансироваться по этой программе из Фонда развития Дальнего Востока и министерства по развитию Дальнего Востока, однако формально они не были под их юрисдикцией.

"Схема очень сложная, и надо было финансирование из Фонда вытаскивать — отдавать на федеральный уровень и целевыми субсидиями отдавать на каждый из наших регионов. По преференциям по каждому региону надо издавать отдельные постановления правительства. Тут два варианта — или исключить их из программы и сделать отдельную федеральную целевую программу по байкальским регионам, что сложно и нецелесообразно. Второй вариант — включить их полноценно в эту программу", — сказал Меняйло.

Он отметил, что, исходя из целесообразности, было принято решение о переходе этих регионов в Дальневосточный федеральный округ и, таким образом, все преференции, которые сегодня работают на Дальнем Востоке, с этого момента будут распространяться и на Бурятию и Забайкалье. Сегодня с нормативно-правовой точки зрения все барьеры для экономического развития этих двух регионов сняты, подчеркнул полпред.

Развитие экономики

Министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В Минвостокразвития пообещали развивать Бурятию и Забайкалье
Меняйло также отметил, что с точки зрения экономики Бурятия и особенно Забайкальский край — очень сложные регионы, требующие вложений.

"У нас сложная ситуация с экономикой, особенно в Забайкальском крае, и не только с точки зрения самой экономики, но и управления экономическими и социальными вопросами. Тут исключительно целесообразность. Все нацелено на один результат — поднять, оздоровить эту экономику. Нельзя делать 85 федеральных целевых программ по 85 субъектам", — сказал полномочный представитель.

Он считает, что, безусловно, у главы Минвостокразвития Юрия Трутнева прибавится проблем, однако отметил, что главное в принятом решении — достижение определенного результата.

"Надо понимать, что должен быть результат, и мы все надеемся на то, что этот результат для этих двух субъектов — а они очень тяжелые с точки зрения экономики – будет: оздоровление экономики Бурятии и Забайкальского края. На них будут распространяться и ТОРы (территории опережающего развития – ред.), и субсидирование авиаперевозок, и "дальневосточный гектар" и так далее. Второе: субсидирование инфраструктурных проектов — то, что должно сделать государство под инвестпроекты. Сегодня есть все возможности начать это реализовывать", — сказал он.

Меняйло добавил, что Иркутская область осталась в Сибирском федеральном округе, так как является более развитым и самодостаточным регионом.

"Иркутской области просто надо оздоровить свою экономику и обелить ее, сделать прозрачной. А потенциалы Иркутской области и Забайкальского края совершенно разные. Поэтому здесь взаимосвязь, что она примыкает к Байкалу, не столь важна с точки зрения экономики", — сказал он.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена