Россия начнет совместное производство Ка-226 для Индии до конца года

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Совместное производство вертолетов Ка-226 для Индии начнется до конца года, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября.

"До конца года, я думаю", — сказал Кладов, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, СП подготовило технический коммерческий проект, предложение к конечному пользователю, то есть к Минобороны. Сейчас Минобороны как получатель продукта уточняет детали. Затем оборонное ведомство должно заключить контракт с СП. Дальше юридическим лицом этого проекта выступает СП. Оно будет подписывать контракты, закупать оборудование, направлять средства и так далее, отметил Кладов.

В совместном предприятии индийской стороне принадлежит 50,5% акций, российской стороне – 49,5%.

Согласно договоренностям, из 200 запланированных к производству вертолетов 60 будут собраны в России, 140 в Индии.