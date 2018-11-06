Россия заключила и реализует контракт на поставку в Мьянму шести Су-30СМ

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия заключила контракт на поставку в Мьянму шести истребителей Су-30СМ, он уже реализуется, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 пройдет в Чжухае с 6 по 11 ноября.

"Да, (контракт – ред.) подписан в этом году и уже реализуется", — сказал Кладов.

В ходе визита министра обороны РФ Сергея Шойгу в Мьянму в январе этого года была достигнута договоренность о поставке в эту страну шести истребителей Су-30СМ.