Россия поставит в Китай истребители Су-35 и С-400 в срок

ЧЖУХАЙ (Китай), 6 ноя — РИА Новости, Сергей Сафронов. Россия завершит контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 и комплексов С-400 в срок, сообщил в интервью РИА Новости руководитель делегации корпорации "Ростех" (входит "Рособоронэкспорт") на выставке в Чжухае Виктор Кладов.

Авиакосмический салон Airshow China-2018 проходит в Чжухае с 6 по 11 ноября.

Контракт на поставку в Китай 24 истребителей Су-35 был подписан в 2015 году со сроком реализации в 2019 году. Контракт на поставку С-400 был заключен в 2015 году, поставки должны завершиться до 2020 года.

"Сохраняются, все идет в соответствии с согласованными сроками. И реализован контракт будет в срок", — сказал Кладов.

Он также отметил, что истребители Су-35 вызывают самый позитивный отклик у китайских летчиков. "Машины полюбили, хвалят за отменные тактико-технические характеристики, легкость в управлении, маневренность. В общем, понравились эти машины. И мы этим гордимся", — сказал Кладов.