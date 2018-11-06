Дальневосточный гектар ускорит развитие Бурятии, считает Цыденов

КРАСНОЯРСК, 6 ноя — РИА Новости. Вхождение Бурятии в Дальневосточный федеральный округ и реализация программы дальневосточного гектара даст региону возможность развиваться ускоренными темпами, заявил глава республики Алексей Цыденов.

В воскресенье стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче Бурятии и Забайкальского края из состава Сибирского федерального округа в ДФО. Согласно документу, правительству поручено в трехмесячный срок привести свои акты в соответствие с настоящим указом.

"Эта программа на нас тоже будет распространяться. Это дает возможность дополнительно привлекать людей, которые вкладываются в развитие территории, создавать им определенные условия. Так что во многом программа будет способствовать тому, чтобы наша территория лучше осваивалась. Мы с субъектами, которые до этого входили в ДВФО, очень похожи в плане низкой плотности населения, приграничной территории. Поэтому то, что мы сейчас вошли в ДВФО, безусловно, даст возможность ускоренными темпами нам развиваться", — сказал Цыденов на пресс-конференции в Улан-Удэ, видео которой опубликовано на сайте правительства республики.

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет право каждому гражданину России на получение земельного участка площадью до гектара на Дальнем Востоке бесплатно. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года — задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.