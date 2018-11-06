Акимов: односторонние санкции США не пошатнут сотрудничество России и Китая

ШАНХАЙ, 6 ноя — РИА Новости. Применение США и их союзниками односторонних санкций и протекционистских мер не способны пошатнуть российско-китайское сотрудничество, заявил во вторник заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов.

"Осложнение общей ситуации в мире, применение США и их союзниками односторонних санкций и несправедливых односторонних протекционистских мер, все эти необдуманные и недальновидные шаги не способны пошатнуть российско-китайскую кооперацию и наш с вами диалог", — заявил Акимов в ходе заседания в расширенном составе российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств.

По его словам, "важность российско-китайского сотрудничества не только для наших стран и народов, но и для всего мира в части поддержания глобальной стабильности, развития диалога о многополярном мире вчера подчеркнули на своей встрече председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель КНР Си Цзиньпин".

Акимов также отметил, что "по итогам восьми месяцев текущего года объем товарооборота приблизился к 70 миллиардам долларов США, и мы с вами имеем все основания ожидать, что по итогам года будет преодолена рекордная отметка в 100 миллиардов долларов".

Он добавил, что "успешно развивается сотрудничество в энергетической сфере, Россия много лет удерживает лидерство по поставкам "черного золота" в Китай, прорывные договоренности достигнуты в атомной отрасли, широкие перспективы сохраняются для экспорта в КНР других энергоносителей".

"Есть общее понимание и обоюдное стремление развивать кооперацию в высокотехнологичных отраслях, в области гражданской авиации, космоса, перерабатывающей промышленности, не менее важны усилия по снятию барьеров, где мы достигли значительного прогресса в снятии этих барьеров в целях наращивания торговли сельхозпродукцией", — подытожил он.