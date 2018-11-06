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Экономика

Власти обозначили индикативные мелкооптовые цены на топливо до конца марта

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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкСотрудник автозаправочной станции. Архивное фотоСотрудник автозаправочной станции. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Кабмин РФ поручил субъектам рынка до 31 марта сдерживать мелкооптовые цены, в среднем по России, на бензин марки Аи-92 на уровне 53,501 тысячи рублей за тонну, на Аи-95 — на уровне 56,649 тысячи рублей за тонну, на летнее дизельное топливо — 51,201 тысячи рублей за тонну, следует из протокола совещания у вице-премьера РФ Дмитрия Козака 31 октября, с которым ознакомились РИА Новости.

Продажа дизельного топлива. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Названы регионы с самым дорогим и дешевым дизельным топливом

При этом индикативные цены мелкооптового сегмента зафиксированы на разных уровнях в зависимости от федеральных округов. Традиционно, самые высокие цены предусмотрены для Дальнего Востока: в ДВФО Аи-92 должен максимально стоить 59,124 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — 61,621 тысячи, летнее дизельное топливо — 56,451 тысячи. Далее, если сравнивать цены Аи-92, идет Южный федеральный округ, где цены на этот бензин зафиксировали на уровне 54,555 тысячи рублей за тонну, на Аи-95 — 58,432 тысячи, на летнее дизельное топливо — 51,283 тысячи рублей.

Чуть меньше цены на мелкооптовом рынке определены в Северо-Западном округе: Аи-92 — 53,427 тысяч рублей за тонну, Аи-95 — 56,57 тысяч рублей за тонну, летнее дизельное топливо 51,537 тысячи рублей за тонну. В Центральном федеральном округе цены мелкооптового рынка на Аи-92 зафиксированы на уровне 52,645 рублей за тонну, на Аи-95 — 56,33 тысячи рублей за тонну, летнее дизельное топливо — 49,755 тысячи рублей за тонну.

Кроме того, для Северо-Кавказского округа: Аи-92 — 52,965 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — 56,567 тысячи, летнее дизельное топливо — 48,94 тысячи, на Урале Аи-92 — 52,5 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — 55,374 тысячи, летнее дизельное топливо — 50,943 тысячи, в Поволжье Аи-92 — 52,417 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — 55,626 тысячи, летнее дизельное топливо — 49,871 тысячи. Наконец, для Сибири цена на Аи-92 зафиксирована на уровне 52,013 тысячи рублей за тонну, Аи-95 — 54,164 тысячи, летнее дизельное топливо — 52,071 тысячи рублей за тонну.

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Экспорт нефти и топлива компаниями, не производящими их, хотят запретить
При этом цена зимнего дизельного топлива предусмотрена выше. "Цены на дизельное топливо зимнее на 2,4 рублей за тонну выше (чем на летнее — ред.) с учетом последующей трансляции на АЗС", — говорится в протоколе.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах. При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должно быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

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