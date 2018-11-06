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Экономика

Названы регионы с самым дорогим и дешевым дизельным топливом

(обновлено: 01:09 06.11.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкПродажа дизельного топлива. Архивное фотоПродажа дизельного топлива. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Самое дешевое дизельное топливо (40 рублей за литр) среди российских регионов — в Ингушетии и Чечне, самое дорогое, более 50 рублей за литр, — в Сахалинской области, на Камчатке, Чукотке, в Якутии и Магаданской области, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг российских регионов по доступности дизельного топлива для населения. Разница в ценах между максимумом и минимумом превышает 50%. При этом следует учитывать, что уровень цен на АЗС не всегда свидетельствует о доступности дизельного топлива для населения, так как уровень зарплат также существенно отличается в разных регионах страны.

Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что если в четвертом квартале административными мерами удастся стабилизировать цены на топливо, то в начале в начале 2019 года в связи с повышением НДС, увеличением акцизов, и ростом цен на оптовом рынке вероятен рост. В связи с этим доступность топлива может сократиться, если подорожание не будет компенсировано аналогичным ростом заработной платы населения.

На Чукотке цены не меняются

Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Экспорт нефти и топлива компаниями, не производящими их, хотят запретить
За девять месяцев 2018 года в целом по стране цены на дизельное топливо выросли более чем на 10%, в трех регионах цены выросли более чем на 17%. Исключение — Чукотка, там цены не меняются с начала года. Довольно стабильными были цены на дизельное топливо и в Сахалинской области, где их рост был ниже 2%. Еще в четырех регионах темпы роста цен на дизельное топливо были ниже 5%. В их число входят Приморский край, Камчатский край, Хабаровский край и Еврейская автономная область.

Наиболее существенно цены выросли в Республике Алтай (на 17,0%), в Орловской области (на 17,2%) и в Магаданской области (на 17,5%). Еще в восьми регионах цены выросли более чем на 15%.

Большинство регионов с высокими темпами роста цен находятся в нижней части списка по доступности дизельного топлива. В регионах, где темпы роста цен низкие, доступность дизельного топлива довольно высокая. Исключением стали только обе столицы и примыкающие к ним области, а также Магаданская область и Мурманская область, где цены выросли больше, чем в среднем по России, однако доступность от этого почти не пострадала.

Лидеры по доступности

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Козак поручил проработать введение в России плавающих акцизов на топливо
В 11 регионах жители могут купить на среднемесячную зарплату более тысячи литров дизельного топлива. Лидеры по доступности дизельного топлива: Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Москва, где жители на среднюю зарплату могут купить более 1,5 тысячи литров дизельного топлива. Еще в восьми регионах на среднемесячную зарплату доступно более тысячи литров дизельного топлива.

В первой двадцатке регионов с наиболее доступным дизельным топливом преимущественно регионы Крайнего Севера и Дальнего Востока. Из числа регионов Центральной России, если не считать Москву и Московскую область, самое доступное дизельное топливо в Калужской области (23-е место).

Куда ехать за дизелем

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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Независимые АЗС ждут внеплановые проверки
Самое дешевое дизельное топливо в Ингушетии и Чечне, где литр стоит менее 40 рублей. Самое дорогое — более 50 рублей за литр — на Сахалине, Камчатке, Чукотке, Якутии и в Магаданской области. Однако по доступности дизельного топлива данные регионы занимаю высокие позиции, что обусловлено высоким уровнем заработных плат.

В восьми регионах страны на среднемесячную зарплату можно купить менее 500 литров дизельного топлива при общероссийском уровне 813 литров. Самая низкая доступность дизельного топлива в Дагестане (461 литр), Алтайском крае (479 литров), Кабардино-Балкарии (487 литров). При этом необходимо отметить, что уровень цен на дизельное топливо в данных регионах ниже общероссийского.

Полная версия рейтинга регионов России по доступности дизельного топлива для населения
© Инфографика
Полная версия рейтинга регионов России по доступности ДТ

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