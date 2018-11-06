Экспорт нефти и топлива компаниями, не производящими их, хотят запретить

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил проработать возможность запрета экспорта из страны нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями, следует из протокола совещания у вице-премьера, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Минэнерго, Минэкономразвития, ФАС России, Минфину … до 12 ноября 2018 года дополнительно проработать вопрос об альтернативных введению заградительных пошлин механизмах насыщения внутреннего рынка нефтепродуктов, включая увязку права на экспорт нефти и нефтепродуктов с обязательствами нефтяных и нефтеперерабатывающих компаний по обеспечению необходимых объемов поставок на внутренний рынок… а также запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями (первыми собственниками)", — говорится в документе.

В рамках этого поручения министерства также должны проработать вопрос о поставках нефтекомпаниями на переработку в РФ с последующей продажей на внутреннем рынке светлых нефтепродуктов в объеме не менее 17,5% добываемой нефти.

Подобное предложение уже поручал проработать премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, также его выдвигала компания "Роснефть". Как говорил сам Козак по итогам встречи с нефтекомпаниями, решение об обязательных поставках 17,5% нефти на российские НПЗ продолжает обсуждаться, поскольку эффективность этой меры для быстрой стабилизации рынка топлива в РФ неочевидна.

В октябре участник совещания Козака с нефтяными компаниями сообщал РИА Новости, что правительство РФ прорабатывает законопроект, предполагающий выдачу лицензии на экспорт нефтепродуктов всем производителям с условием обязательных поставок определенных объемов топлива на внутренний рынок, однако никаких решений по этому вопросу пока нет.

Как пояснял журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов, лицензирование экспорта нефтепродуктов не даст перекупщикам закупать топливо внутри РФ и экспортировать его, и это стабилизирует цену на внутреннем рынке.