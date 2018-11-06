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Экономика

Независимые АЗС ждут внеплановые проверки

(обновлено: 00:56 06.11.2018)
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© РИА Новости / Михаил МордасовПерейти в фотобанкАвтозаправочная станция. Архивное фотоАвтозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Козак поручил Федеральной налоговой службе (ФНС) и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей АЗС, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%, следует из протокола совещания у вице-премьера.

Автозаправочная станция. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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На независимых АЗС порядок надо наводить аккуратно, заявил Козак

Ранее Козак заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений и среди них надо наводить порядок, но делать это аккуратно, чтобы не вызвать коллапс закрытием заправочных станций.

"ФНС России, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4%", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Кроме того, Козак поручил поручил проработать возможность запрета экспорта нефти и нефтепродуктов для компаний, не являющихся их производителями, а также обсудил вопрос введения плавающих ставок акцизов на топливо в зависимости от цен на нефть. В целях борьбы со спекуляцией допуск к биржевой торговле нефтепродуктами до 31 марта 2019 года, на срок действия соглашения о стабилизации рынка топлива, могут получить только АЗС и конечные мелкооптовые потребители.

Заправка автомобиля на АЗС. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Якутия наладит производство собственного топлива из-за высоких цен на АЗС
Субъектам топливного рынка до 31 марта поручили сдерживать мелкооптовые цены, в среднем по России, на бензин марки Аи-92 на уровне 53,5 тысячи рублей за тонну, на Аи-95 — на уровне 56,6 тысячи рублей за тонну, на летнее дизельное топливо — 51,2 тысячи рублей за тонну. При этом рост розничных цен на топливо в рамках мер стабилизации рынка не должен в январе 2019 года превысить 1,7% с учетом увеличения НДС, а с 1 февраля цены не должны расти темпами выше прогнозируемой инфляции.

Соглашение о стабилизации цен на топливо

Минэнерго, ФАС, нефтяные компании и независимые НПЗ на встрече 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

В соответствии с договоренностями нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона страны. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых участников рынка в соответствующих регионах.

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