Санкции против Ирана не оказали большого влияния на рынок, отметил аналитик

ВАШИНГТОН, 5 ноя – РИА Новости. Вступление в силу антииранских санкций не оказало значительного влияния на рынок, событие было ожидаемо, рассказал РИА Новости ведущий экономист аналитического агентства Smith`s Research & Gradings Скотт Макдоналд.
"Особого влияния на рынок практически нет, шока не было. Мы ожидали этого. Нет серьезного влияния на энергетический рынок. Многие страны приступили к добыче большего количества нефти. Самый большой эффект будет на экономику Ирана. Это уже слабая экономика, которую санкции разрушали десятилетиями. И она вновь возвращается к этому", — сказал он.
Пятого ноября вступили в силу санкции США против Ирана. Санкции охватят экспорт нефти. Вашингтон ранее заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от закупок. В понедельник минфин заявил, что США вносят в санкционный список более 700 лиц, организаций, самолетов и кораблей Ирана.
При этом, по состоянию на 17.12 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1%, до 73,56 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,62%, до 63,53 доллара за баррель. Цены ускорили свой рост незначительно. До публикации сообщения о введении санкций марка Brent дорожала на 0,45%, WTI — на 0,1%.
Макдоналд отмечает, что санкции могут иметь другой эффект — омрачат отношения с союзниками по ЕС, которые не поддержали выхода США из соглашения с Ираном.
Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, вступили в силу с 5 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.
На полях Генеральной ассамблеи ООН "пятерка" международных посредников и Иран под председательством главы дипломатии ЕС Федерики Могерини подтвердили, что страна соблюдает ядерную сделку. Также ЕС объявил о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям продолжать бизнес с Ираном, несмотря на выход США из соглашения и угрозу американских санкций. Но США предупредили, что будут вводить санкции против любых компаний, которые попытаются нарушить их режим.